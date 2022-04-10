Roma 2-1 Salernitana (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi'nde Roma, geriye düştüğü maçta Salernitana'yı 4 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Salernitana 22. dakikada Ivan Radovanovic ile öne geçerken, Roma bu gole; 81. dakikada Carles Perez ve 85. dakikada Chris Smalling ile karşılık verdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 21:32