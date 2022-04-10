İngiltere Premier Lig'in 32. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Manchester City'nin sahasında Liverpool'u ağırladığı maç, gol düellosuna sahne oldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında lig lideri Manchester City sahasında 2. sıradaki Liverpool'u ağırladı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

M. City'nin gollerini 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 36'da Gabriel Jesus kaydetti. Liverpool'un golleri ise 13'te Diogo Jota ve 46'da Sadio Mane'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 74 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Liverpool ise Manchester temsilcisini takibini sürdürdü ve 73 puana ulaştı.

Ligin 33. haftasında Liverpool sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Manchester City ise Brighton'u konuk edecek.