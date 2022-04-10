Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa sahasında Genoa - Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 10:09