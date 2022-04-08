EN CİDDİ TEKLİF

Portekiz maçı sonrası milli takımı bırakan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la da anılıyordu ancak tecrübeli golcünün son durağı MLS oluyor. ABD ligi MLS'ten birçok talibi olan Burak Yılmaz, en ciddi teklifi Inter Miami'den aldı.