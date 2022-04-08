Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz, kariyerinin son imzasını atıyor. Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz, Fransızlara veda edip ABD'nin yolunu tutuyor. Tecrübeli golcünün yeni takımı da belli gibi.
TRANSFER HABERİ - Burak Yılmaz Amerika yolcusu! David Beckham kesenin ağzını açtı
Transfer haberi | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz, sezon sonunda Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, yıldız golcü için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...
EN CİDDİ TEKLİF
Portekiz maçı sonrası milli takımı bırakan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la da anılıyordu ancak tecrübeli golcünün son durağı MLS oluyor. ABD ligi MLS'ten birçok talibi olan Burak Yılmaz, en ciddi teklifi Inter Miami'den aldı.
Burak Yılmaz'ın David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Akşam'daki habere göre; 36 yaşındaki golcünün ABD'den ev bakmaya başladığı da kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Inter Miami'nin golcüsü Gonzalo Higuain'in babası geçtiğimiz gün oğlunun futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.