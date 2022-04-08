Manchester United'da 2003-2009 yılları arasında birilikte forma giyen Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney haftayı birbirlerine göndermelerde bulunarak geçirdi.
Cristiano Ronaldo Wayne Rooney ve Carragher'ın eleştirisine cevap verdi!
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, kendisini Sky Sports ekranlarında eleştiren Wayne Rooney ve Jamie Carregher'a flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...
İngiltere Championship'te 23. sırada bulunan Derby County'yi çalıştıran Wayne Rooney, geçtiğimiz hafta sonu Sky Sports'ta yayınlanan programa katılarak Manchester United'ın durumuyla ilgili yorumlar yapmıştı.
Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin hata olduğunu söyleyen Rooney; "Cristiano ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı, hat-trick yaptı ama artık eskisi gibi değil, bu bir gerçek. Takımın daha fazlasına ihtiyacı var. Geleceğe doğru adım atması daha doğru olurdu. Manchester United'ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular seçilmeli. Bu, Cristiano Ronaldo değil." dedi.