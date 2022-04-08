Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin hata olduğunu söyleyen Rooney; "Cristiano ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı, hat-trick yaptı ama artık eskisi gibi değil, bu bir gerçek. Takımın daha fazlasına ihtiyacı var. Geleceğe doğru adım atması daha doğru olurdu. Manchester United'ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular seçilmeli. Bu, Cristiano Ronaldo değil." dedi.