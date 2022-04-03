Fiorentina - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Fiorentina - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Empoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 12:21