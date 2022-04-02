Fransa Ligue 1'de 30. hafta maçlarıyla heyecan sürüyor. Zorlu maçta Lille - Bordeaux karşı karşıya gelecek.
Fransa'da Lille, 29 maç sonunda 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordeaux ise 22 puanla 20. sırada yer alıyor.
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille, yukarı sıralara tırmanmanın hesaplarını yaparken, Bordeaux ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.
LILLE - BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lille - Bordeaux maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.