Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Lille - Bordeaux CANLI İZLE

Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Lille - Bordeaux CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Lille, sahasında Bordeaux ile zorlu maçta karşı karşıya geliyor. Peki, Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 10:27