Leeds United Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Leeds United Southampton CANLI İZLE

Leeds United Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Leeds United Southampton CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Leeds United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken; konuk takım ise 3 maçlık puan hasretini dindirmek istiyor. Peki; Leeds United Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 11:00