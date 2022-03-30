Spor Toto Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen ve son olarak geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü'nde olan Emre Güral, İtalya Serie B ekiplerinden Crotone'ye transfer oldu. | Transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formayı giyen ve bu sezon boşta olan Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone'a transfer oldu.

Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü formaları giyen Emre Güral İtalya'da top koşturacak. 2020-2021 sezonunda Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Güral, 4 gole imza atmıştı.

Bu sezon boşta olan Güral, Serie B takımlarından Crotone'a transfer oldu.

Yeni takım arkadaşları ile ilk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı. Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.