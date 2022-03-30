Fatih Terim çok sevdiği Portekizli Rui Costa'yı Galatasaray'a transfer etmek istediğini belirterek "Rui Costa, hem Floransa hem de Fiorentina için idol biriydi. Gerçek bir efsaneydi. Uzun zamandır kulüpteydi ve ileriye doğru bir zaman atmasının zamanı gelmişti. Fiorentina'ya imza atmadan önce bile, adı her zaman İtalya ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle anıldı. 2001/02 sezonunun başında Milan'a geçtiğimde onu da almak istedim." dedi.