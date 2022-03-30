Fatih Terim 50. yaş gününü kutlayan ve Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın başkanlığını yürüten Rui Costa ile olan ilişkisini Portekiz basınına anlatırken eski oyuncusundan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Fatih Terim Portekiz basınına konuştu! Terim'den Rui Costa'ya övgüler...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, İtalya'daki günlerinden ve eski öğrencisi Rui Costa'dan bahsetti. İşte o röportajdan öne çıkanlar...
Fatih Terim çok sevdiği Portekizli Rui Costa'yı Galatasaray'a transfer etmek istediğini belirterek "Rui Costa, hem Floransa hem de Fiorentina için idol biriydi. Gerçek bir efsaneydi. Uzun zamandır kulüpteydi ve ileriye doğru bir zaman atmasının zamanı gelmişti. Fiorentina'ya imza atmadan önce bile, adı her zaman İtalya ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle anıldı. 2001/02 sezonunun başında Milan'a geçtiğimde onu da almak istedim." dedi.
'Türk Milli Takımı'na bile çağırırdım'
Terim, eski öğrencisi hakkında, "Transfer listemin ilk sırasındaydı. Herhangi bir teknik direktörün birlikte çalışmak isteyeceği bir liderdi. Fiorentina'dan Milan'a transferi sürpriz değil. Daha sonra Galatasaray'a da almak istedim ama olmadı. İnan bana, eğer fırsatım olsaydı onu Türk Milli Takımı'na bile çağırırdım" ifadelerini kullandı.