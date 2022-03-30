Tahkim Kurulu geçtiğimiz gün aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararı bozdu ve 18 hakem ile 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etti. Bu gelişmelerin ardından Cüneyt Çakır ve ekibinin İsviçre'de maç yönetmesi için teklif aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu 18 hakeme sezonun kalan bölümünde görev verilmeyeceği açıklanmış, görevden alınan hakemler bu kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı.



Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu kararı bozarken 18 hakem ve 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etti.

Bu gelişmelerin ardından Cüneyt Çakır ve ekibinin İsviçre'de maç yönetmesi için teklif aldığı belirtildi.



Fanatik'te yer alan habere göre; İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır'ın İsviçre Ligi'nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayını bekliyor.

Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi'nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası'nda maç yönetme şansını yakalayacak" ifadelerine yer verdi.