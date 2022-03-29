Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Suudi Arabistan Avustralya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Suudi Arabistan Avustralya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Suudi Arabistan ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Peki, Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Suudi Arabistan - Avustralya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 14:30