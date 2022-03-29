Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Portekiz, Dragao Stadyumu'nda Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Portekiz ile Kuzey Makedonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz: Costa; Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Silva, Moutinho, Fernandes; Otavio, Ronaldo, Jota

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Eljif Elmas, Kostadinov, Bardhi; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski