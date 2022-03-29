İspanya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İspanya İzlanda maçı CANLI İZLE

İspanya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İspanya İzlanda maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli arada Kuzey İspanya ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İspanya - İzlanda maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 15:56