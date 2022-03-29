Galler - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galler Çekya maçı CANLI İZLE

Galler - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galler Çekya maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli arada Galler ile Çekya karşı karşıya gelecek. Peki, Galler - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galler - Çekya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022- 17:30