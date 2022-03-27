Gianluigi Donnarumma: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz

Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final mücadelesinde sahasında Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak veda eden İtalya'da Gianluigi Donnarumma, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Donnarumma, "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek ve büyük kupaların yaşattığı sıra dışı hisleri yaşamak istiyorduk. Sadece 9 ay önce İtalyanların yüzüne kondurduğumuz gülümsemeyi devam ettirememek çok can sıkıcı." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 21:03