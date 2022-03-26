İngiltere 2-1 İsviçre (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Dünya Kupası elemelerinde gruplarını lider bitiren İngiltere ve İsviçre Wembley Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 45+1. dakikada Luke Shaw ve 78. dakikada Hary Kane'nin penaltıdan attığı golle İngilizler 2-1 kazandı. İsviçre'nin tek golü 22. dakikada Breel-Donald Embolo'dan geldi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 22:55
Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Luke Shaw ve 78. dakikada Hary Kane (P) kaydederken, İsviçre'nin tek golü 22. dakikada Breel-Donald Embolo'dan geldi.
İngiltere, Dünya Kupası elemeleri I Grubu'nu, İsviçre ise C Grubu'nu lider bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etmişti.