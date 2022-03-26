Hırvatistan ile Slovenya hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Hırvatistan - Slovenya maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
HIRVATİSTAN - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hırvatistan - Slovenya maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Hırvatistan - Slovenya maçının yayıncısı bulunmuyor.
HIRVATİSTAN - SLOVENYA MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan: Grbic; Gvardiol, Lovren, Caleta-Car; Juranovic, Modric, Kovacic, Pasalic, Perisic; Vlasic, Kramaric
Slovenya: Oblak; Stojanovic, Bijol, Karnicnik, Balkovec; Kurtic, Crnigoj; Lovric, Zajc, Verbic; Sporar
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