Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hırvatistan Slovenya maçı CANLI İZLE

Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hırvatistan Slovenya maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli ara sonrası Hırvatistan ile Slovenya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hırvatistan - Slovenya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 09:18