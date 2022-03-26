Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Finlandiya - İzlanda maçı CANLI İZLE

Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Finlandiya - İzlanda maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli ara sonrası Finlandiya ile İzlanda, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Finlandiya - İzlanda maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 09:29