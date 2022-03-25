Norveç - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Norveç - Slovakya maçı CANLI İZLE

Liglere verilen milli ara sonrası Norveç ile Slovakya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Norveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Norveç - Slovakya maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Dünya Kupası Elemeleri sürerken Norveç ile Slovakya ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Norveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

⚽NORVEÇ İLE SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Norveç- Slovakya maçı 25 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Norveç - Slovakya maçının yayıncısı bulunmuyor.