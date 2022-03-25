2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır ile Senegal kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden Mısır, topladığı 14 puanla grubu lider tamamladı. H Grubu'nda yer alan Senegal ise 16 puan toplayarak grubu zirvede noktaladı.
MISIR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Mısır - Senegal maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 22.30'de başlayacak. Mısır - Senegal maçının yayıncısı bulunmuyor.
MISIR - SENEGAL MUHTEMEL 11'LER
Mısır: El-Shennawy; El-Wensh, Abdelmomen, Ashraf, Fatouh; H Fathi, El-Sulya, Elneny; Salah, Marmoush, Trezeguet
Senegal: Mendy; M. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, Mendy, Gueye; Mane, Kouyate, Sarr