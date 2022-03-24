2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşılaşacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Kritik maça saatler kala Portekiz - Türkiye maçının hakemi Daniel Siebert ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Daniel Siebert kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Portekiz - Türkiye maçının hakemi Daniel Siebert ile ilgili bilgiler haberimizde...

2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda ilerleyen Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele için geri sayım başlarken, maçın hakemi Daniel Siebert ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Futbolseverler, Portekiz - Türkiye maçı öncesi Daniel Siebert ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Daniel Siebert kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Daniel Siebert ile ilgili tüm bilgiler...

DANIEL SIEBERT KİMDİR?

Daniel Siebert, 4 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya gelen Alman FIFA kokartlı, UEFA birinci kategori hakemidir.

1998'den beri hakemlik yapan Siebert, 2007'de AFB hakemi olarak atanmıştır. 2009'da 2. Bundesliga'daki ilk maçını yöneten hakem, 2012-13 sezonunda Bundesliga hakemi olmuştur.

Daniel Siebert, 24 Ekim 2014'te Wolfgang Stark'ın yerine FIFA hakemi olarak duyurulmuştur. Böylelikle Siebert, on Alman futbol hakemi arasında en küçüğü olmuştur.

Uluslararası düzeydeki ilk yönettiği maç, 29 Mayıs 2015'te 2015 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Portekiz - Türkiye maçıdır. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası karşılaşma ise Lüksemburg ile Moldova arasında oynanan hazırlık maçı karşılaşmasıdır.

KİŞİSEL HAYATI

Siebert, 4 Mayıs 1984'te hala yaşamını sürdürdüğü Berlin'de dünyaya gelmiştir. Berlin'deki bir okulda yarı zamanlı öğretmen olarak çalışmaktadır.