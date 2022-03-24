Lübnan - Suriye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lübnan sahasında Suriye'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lübnan - Suriye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lübnan - Suriye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lübnan ile Suriye karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lübnan - Suriye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜBNAN - SURİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lübnan - Suriye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 15:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.