Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsveçli dünya yıldızı emeklilikle ilgili konuşurken, futbolu bırakmayı düşündüğünde korktuğunu da itiraf etti. İşte o sözler...

Milan ile bu yaz sözleşmesi sona erecek Zlatan Ibrahimovic henüz emekli olmayı düşünmediğini açıkladı. 40 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolu bırakmayı düşündüğünde ise korktuğunu itiraf etti.

Ibrahimovic, kariyerini bir gün sonlandırmak zorunda kalacağını bildiğini ve futboldan sonraki hayatın ona garip geldiğini söyledi.

"HAFİF BİR KORKU HİSSEDİYORUM"

Goal'in haberine göre, Zlatan Ibrahimovic gazetecilere verdiği demeçte, "Emeklilik ihtimali hakkında hafif bir korku hissediyorum. İyi sonuçlar aldığım ve acı çekmediğim sürece kesinlikle mümkün olduğu kadar oynamak istiyorum. Kariyerimi pişmanlık duymadan bitirmeliyim bu yüzden zamanımı en üst düzeyde değerlendirmeliyim. Şu anda hissettiğim adrenalinin asla eskisi gibi olmayacağını biliyorum. Uyanmak, antremana gitmek, eve dönmek ve dinlenmek için programlandık. Bu 20-25 yıl sürdü ama bir gün uyanacağım ve hiçbir planım olmayacak. Bu garip bir duygu olacak." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic taraftarın onun yokluğunu hissedeceğini belirterek, "Bence en çok siz üzüleceksiniz çünkü beni artık oynarken izleyemeyeceksiniz. Şimdi tadını çıkarın çünkü bir daha benim gibilerini görmeyeceksiniz" dedi.

İsveçli yıldız son 3 sezondur Milan forması giyiyor ve 69 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 36 gol, 10 asist yaptı.