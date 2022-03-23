Serie A kulüpleri, Rusya'da oynayan yabancı futbolculara tanınan özel transfer hakkından yararlanmama kararı aldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Serie A kulüpleri aralarında centilmenlik anlaşması yaptı. Buna göre, FIFA'nın tanıdığı hakla 7 Nisan'a kadar herhangi bir İtalyan kulübü Rusya'dan ayrılmak isteyen bir futbolcuyla anlaşma yapmayacak.

Lig içi rekabeti bozabilme ihtimali nedeniyle İtalyan kulüplerinin böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Bilindiği gibi FIFA, 7 Nisan'a kadar Rusya'dan ayrılmak isteyen yabancı futbolculara sezon sonu gelmeden istedikleri takıma transfer olabilme hakkı tanıdığını açıklamıştı.