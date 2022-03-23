İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Mohamed Salah için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Salah için Juventus devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Mısırlı golcüyle ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, Liverpool'dan ayrılmak ve maaşını yükseltmek isteyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'la ilgileniyor. Salah'ın mevcut maaşının yıllık 12 milyon euro olduğu hatırlatılırken İtalyan ekibinin Rudiger, Pogba ve Jorginho gibi isimler üzerinde de çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Mohamed Salah, 2017'den bu yana formasını giydiği Liverpool'da çıktığı 239 karşılaşmada 153 gol atarken 57 de asist yapma başarısı gösterdi.