İtalya U19 2-2 Almanya U19 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İtalya, Almanya’yı ağırladı. Müsabaka 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Almanya'nın gollerini Matanovic ve Rhein kaydetti. İtalya'nın gollerini ise Miretti ve Gnonto attı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 16:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022- 16:11