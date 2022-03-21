İspanya La Liga'nın 29. haftasında lider Real Madrid sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleden konuk ekip Barça, 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Mücadele sonrası Pique'nin eşi Shakira flaş bir söyleme imza attı. İşte o açıklamalar...

İspanya La Liga'nın 29. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Lider Real Madrid sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı. Zorlu maçtan Barça 4-0 gibi flaş bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelonalı Pique'nin eşi dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, çarpıcı bir söyleme imza attı.

"PIQUE DÜNYANIN EN İYİ STOPERİ!"

Kolombiyalı şarkıcı, eşi Gerard Pique için şu ifadeleri kullandı:

"Gerard, söylememi istemese de artık söyleyeceğim. Eşim diye demiyorum ama o, dünyanın en iyi stoperi. Sonunda söyledim."