Sevilla 0-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Sevilla, Real Sociedad'ı konuk etti. Karşılaşma, başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 22:38
Bu skorla birlikte yenilmeme serisini 15'e çıkaran Sevilla, galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından 57 puana ulaşan Sevilla ligde 2., puanını 48'e çıkaran Real Sociedad ise 6. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Sevilla, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Real Sociedad ise Espanyol'u konuk edecek.