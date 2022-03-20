La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 66 puanla zirvede bulunuyor. 51 puan toplayan Barcelona ise 4. sırada yer alıyor.
Birçok dünya yıldızının sahne alacağı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Asensio, Vinicius
Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Araujo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Aubameyang, Torres
👉REAL MADRID - BARCELONA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN