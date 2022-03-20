Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Real Madrid - Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI

İspanya La Liga'nın 29. haftası dev bir maça sahne olacak. El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. En yakın Sevilla'nın 10 puan önünde zirvede yer alan Real Madrid, kritik mücadeleyi kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Barcelona ise El Clasico'dan 3 puanla ayrılarak üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid - Barcelona maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 11:00