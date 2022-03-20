Nottingham Forest 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İngiltere FA Cup
İngiltere FA Cup çeyrek final karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0 yendi ve yarı finale yükseldi. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Diogo Jota kaydetti. Liverpool, yarı finalde Southampton'u eleyen Manchester City ile karşılaşacak.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 23:01
City Ground'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0 kazandı ve turu geçti.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Diogo Jota kaydetti.
Liverpool, yarı finalde Southampton'u eleyen Manchester City ile karşılaşacak.
DİĞER YARI FİNALİSTLER
Yarı finalde birbiriyle mücadele edecek diğer iki takım da Chelsea ve Crystal Palace oldu.