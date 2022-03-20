Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya sahasında Nice'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Nice maçı 20 Mart Pazar günü saat 22:45'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.