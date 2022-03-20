Juventus - Salernitana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Salernitana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Juventus - Salernitana maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 14:00