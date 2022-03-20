Serie A'nın 30. haftasında Juventus ile Salernitana, Allianz Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Juventus, topladığı 56 puanla 4. sırada bulunuyor. 16 puan toplayan Salernitana ise 20. sırada yer alıyor.
JUVENTUS - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İtalya Serie A'nın 30. haftasında oynanacak Juventus - Salernitana maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
JUVENTUS - SALERNITANA MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Vlahovic
Salernitana: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Radovanovic, Coulibaly; Perrotti, Bonazzoli, Kastanos; Djuric
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