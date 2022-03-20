Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 15:30