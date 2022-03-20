Bologna 0-1 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET) Merih Demiral...
Serie A'nın 30. haftasında Atalanta, Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Milli oyuncu Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika görev yaptığı mücadelede Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Cisse kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 01:28
Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Temsilcimiz Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika görev yaptığı mücadelede Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Cisse kaydetti.
Atalanta bu galibiyetin ardından son 5 maçında ikinci kez galibiyet elde etti ve 51 puana ulaştı. Bologna ise 33 puanda kaldı.