İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Wolverhampton sahasında Leeds United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen, konuk takıma 3-2'lik skorla mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Leeds United kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele konuk takımın 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

Wolves'un gollerini Jonny ve Trincao kaydederken; Leeds'in golleri ise Harrison, Rodrigo ve Ayling'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Jimenez 53. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Wolves 46 puanda kaldı. Leeds United ise üst üste 2. galibiyetini alarak 29 puana ulaştı.

Ligin 31. haftasında Wolverhampton, Aston Villa'yı ağırlayacak. Leeds ise Southampton'ı konuk edecek.