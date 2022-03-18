'Bahane üretmiyorum'

"Bana sahada özgürlük veren kulüplere, hocalara her zaman kazandırdım ve kazandım. Bunu hissedince sahada karşılık vermek için çok uğraşıyorum. Lazio'ya giderken 5-6 yıldır beraber oynayan bir kulübe gideceğimi ve işimin gerçekten zor olacağını biliyordum. Benim hemen aralarına almalarını beklemiyordum. Kendi karakterimi yansıtıp devam etmek istedim. Caicedo, Immobile, Correa gibi isimler vardı takımda. O sene Immobile, Ronaldo ve Messi'yi geçerek altın ayakkabı aldı. Buna rağmen 'Neden oraya gittin?' diyenler oldu. Ben de Lazio gibi bir kulüp bir oyuncuya 20 milyon verip 'yedek oturtmaz' diye düşündüm. Sonuçta Lazio için 20 milyon büyük bir para. Hem kendime güvendim hem de bu düşünceye. İtalya'ya sakat gittim, sonra Covid 19'a yakalandım ve istediğim başlangıç olmadı. İkinci sene Sarri döneminde kendimi ne kadar hazır hissetsem de verilen şansları değerlendiremedim. Suçu başkasında arayıp bahane üretmek istemiyorum. Onur ve gururdu orada olmak ama oynamayınca mutlu olamıyorsun."