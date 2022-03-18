Lazio'dan Mallorca'ya kiralık olarak giden Fenerbahçe'nin bir dönem fırtına estiren Vedat Muriqi, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılık süreci, Lazio'dan geçen 1.5 yılı, Sarri'yle olan ilişkisi, Mallorca tercihi ve Türkiye'den aldığı tekliflere dair çok önemli açıklamalar yaptı. İşte röportajdan öne çıkanlar...
Türkiye'ye geri dönüyor mu? Vedat Muriqi'den flaş transfer itirafı!
Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da kiralık olarak sürdüren Vedat Muriqi, flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, geleceğiyle alakalı önemli bir ipucu verdi. İşte Kosovalı golcünün açıklamaları...
'Anlayış çok farklı'
"Mallorca'ya gelmeden önce epey bir tedirginliğim vardı ama çok araştırma yaptım. Geldikten sonra da çok mutlu oldum. İnsanlar, şehir, kulüp... Her şey çok güzel. Kulüp özellikle son derece organize. Sezon sonuna kadar takımı ligde tutup sonrasında kariyerimle ilgili en doğru atacağım. Anlaşma olursa burada da devam etmek isterim. Gönül isterdi ki sürekli şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayalım. Ancak daha önce Gençlerbirliği ve Rize'de de benzer tecrübeler yaşadım, şimdi burada da bu deneyimlerimi kullanıp takımın ligde kalmasına rol almak istiyorum. Tabi burada anlayış farklı. Türkiye'de biz takımımızı alt sıralarda görmeyi hazmedemiyoruz. Daha fazla çalışıp mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak burada kaybetmek veya küme düşmek dünyanın sonu değil. Oyuncular bu konuda biraz daha rahat diyebiliriz. Ben bunu hazmedemiyorum."
'Bahane üretmiyorum'
"Bana sahada özgürlük veren kulüplere, hocalara her zaman kazandırdım ve kazandım. Bunu hissedince sahada karşılık vermek için çok uğraşıyorum. Lazio'ya giderken 5-6 yıldır beraber oynayan bir kulübe gideceğimi ve işimin gerçekten zor olacağını biliyordum. Benim hemen aralarına almalarını beklemiyordum. Kendi karakterimi yansıtıp devam etmek istedim. Caicedo, Immobile, Correa gibi isimler vardı takımda. O sene Immobile, Ronaldo ve Messi'yi geçerek altın ayakkabı aldı. Buna rağmen 'Neden oraya gittin?' diyenler oldu. Ben de Lazio gibi bir kulüp bir oyuncuya 20 milyon verip 'yedek oturtmaz' diye düşündüm. Sonuçta Lazio için 20 milyon büyük bir para. Hem kendime güvendim hem de bu düşünceye. İtalya'ya sakat gittim, sonra Covid 19'a yakalandım ve istediğim başlangıç olmadı. İkinci sene Sarri döneminde kendimi ne kadar hazır hissetsem de verilen şansları değerlendiremedim. Suçu başkasında arayıp bahane üretmek istemiyorum. Onur ve gururdu orada olmak ama oynamayınca mutlu olamıyorsun."