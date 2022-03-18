Athletic Bilbao 1-1 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
La Liga'nın 29. haftasında Athletic Bilbao ile Getafe 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Getafe'nin golünü milli oyuncumuz Enes Ünal kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 01:18
San Mames'te oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın 3. dakikasında Enes Ünal attığı golle takımını öne geçirdi. 29'da Berchiche Bilbao'ya eşitliği getirdi. 65. dakikada Cuenca ve 90'da Jankto Getafe'de kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Milli futbolcularımızdan Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 28. maçında 14 gole ulaştı, Athletic Bilbao karşısında da 87 dakika görev yaptı. Okay Yokuşlu ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.