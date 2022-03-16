Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı

Temsilcimiz Galatasaray ile 0-0 oynanan ilk maçın ardından İstanbul'da rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Barcelona'nın kamp kadrosu belli oldu. Katalan ekibinde Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti ve Alex Balde kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Barcelona'da listede yer almayan Dani Alves'te kafilede yer almadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022- 10:25