Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
Temsilcimiz Galatasaray ile 0-0 oynanan ilk maçın ardından İstanbul'da rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Barcelona'nın kamp kadrosu belli oldu. Katalan ekibinde Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti ve Alex Balde kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Barcelona'da listede yer almayan Dani Alves'te kafilede yer almadı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022- 10:25
Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu. Kadroda yer almayanlar: ❌Ansu Fati ❌Sergi Roberto ❌Samuel Umtiti ❌Alex Balde ❌Dani Alves ❌Ez Abde
İspanyol ekibi hafta sonu La Liga'da Osasuna ile oynadığı karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.