North Bangkok University'nin 3-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 90+5. dakikasında saha karıştı. Taç çizgisinde North Bangkok University futbolcusu Supasan Ruangsuphanimit, Aitsaret Noichaiboon'un ayağına vurunca Noichaiboon adeta çıldırdı ve rakibinin üzerine koşmaya başladı.
Tayland'da yumruklar konuştu! Muay Thai yumruğu...
Futbola yine şiddet düştü. Tayland Ligi'nde oynanan karşılaşmada North Bangkok University futbolcusu Supasan Ruangsuphanimit, Aitsaret Noichaiboon'un ayağına vurunca Noichaiboon adeta çılgına döndü ve sonrasında olanlar oldu. İşte o kareler...
RAKİBİNİN YÜZÜNE MUAY THAİ DİRSEĞİ VURDU
Rakibinin yanına hızla gelen Noichaiboon, Tayland'da oldukça yaygın bir dövüş sporu Muay Thai hareketiyle Ruangsuphanimit'nin yüzüne korkunç bir dirsek attı. Noichaiboon'un dirseği sonrası yere yığılan futbolcunun yüzü kanla doldu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Rakibine acımasız bir dirsek darbesi vuran Noichaiboon ise direkt kırmızı kartla oyundan atılırken maçtan sonra kulübünün yaptığı açıklamayla sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.