MUAY THAİ NEDİR?

Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan bir dövüş sporu. Tayland Boksu da denir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde oldukça yaygındır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.