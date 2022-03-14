Son dakika spor haberleri: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yerine La Liga temsilcisi Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin düşünüldüğü öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenen Paris Saint Germain'de sular durulmuyor.

Alınan yenilginin ardından Fransız basınında çıkan haberlerde takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino başta olmak üzere birçok ismin takımdan ayrılacağı belirtildi.

Dün İspanyol basındaki haberlerde ise Kylian Mbappe'nin Real Madrid'le sözleşme imzaladığı ifade edilmişti.

L'Equipe'te yer alan ve NTV Spor'un derlediği haberde, Mauricio Pochettino'nun yerine kulüp yönetiminin Diego Simeone'yi takımın başına getirmek istediği belirtildi.

PARIS SAINT-GERMAİN LİSTESİNDE 8 ANTRENÖR VAR

Haberde, Diego Simeone ile birlikte Paris Saint Germain'in listesinde 10 antrenörün yer aldığı belirtildi. Bu isimler arasında Massimiliano Allegri, Erik Ten Hag, Christopher Galtier, Mikel Arteta, Simone Inzaghi, Lucian Favre, Zinedine Zidane yer alıyor.

MAURICIO POCHETTINO'UN PSG KARİYERİ

2021'in ocak ayında takımın başına geçen Mauricio Pochettino, başkent ekibiyle Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. Paris Saint Germain'le 74 maça çıkan Arjantinli teknik adam 50 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Pochettino bu maçlarda 2.16 puan ortalaması yakaladı.