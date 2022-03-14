Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi bu yaz bitecek olan ve boşa çıkacak olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile 30 Ocak'ta sözleşme imzaladığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

PSG ile olan sözleşmesinin son 6 ayına giren Kylian Mbappe, istediği takımla görüşme ve anlaşma konusunda serbest kalmıştı.

Real Madrid, son olarak yaz aylarında 200 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklif ettiği Mbappe için PSG'den olumlu cevap alamamıştı.

İMZALAR ATILDI İDDİASI!

İspanyol basınında, Real Madrid'in Kylian Mbappe'yle 30 Ocak'ta sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Haberde, Real Madrid'in imzaların atılmasına rağmen neden transferi resmi olarak duyurmadığına dair bir detay da verildi. Buna göre Real Madrid, PSG'nin Katar ile olan anlaşmaları ve Mbappe'nin de içinde olduğu bazı diğer anlaşmalara duyduğu saygıdan dolayı resmi açıklamayı yaz aylarında yapacak ve duyuruyu bekletecek.

TRİBÜNLERDEN YÖNETİME VE OYUNCUYA TEPKİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek Devler Ligi'ne veda eden Paris Saint-Germain, Ligue 1'e döndü. Başkent ekibi sahasında Bordeux ile karşılaştı.

Maç öncesinde statta oyuncuların ismi okundu. Tribünde yer alan taraftarlar Kylian Mbappe hariç diğer oyuncuları ıslıklayarak tepki gösterdi. Ayrıca maçta PSG yönetimi de istifaya davet edildi.