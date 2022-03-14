Dundee United - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İskoçya FA Cup

Dundee United - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İskoçya FA Cup

İskoçya FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Dundee United sahasında Celtic'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dundee United - Celtic maçı ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 16:40