Verona 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli, 4 maçtır yenilmeyen Verona'yı deplasmanda Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Verona'nın golü 77. dakikada Davide Faraoni attı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 19:18
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 14 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen attı. Verona'nın golü 77. dakikada Davide Faraoni attı.
Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona'da Federico Ceccherini, 83. dakikada çift sarı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Napoli, deplasmandaki namağlup serisini 8 maça yükseltti ve 60 puana yükselerek lider Milan'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Verona'nın ise 4 maçlık namağlup serisi sona erdi ve 41 puanda kaldı.
Verona, gelecek hafta Empoli'ye konuk olacak. Napoli ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.