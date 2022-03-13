Messi ve Neymar'a tepki! PSG 3-0 Bordeaux (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain evinde Bordeaux'u 3-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes kaydetti. Ayrıca Parisli taraftarlar karşılaşma boyunca Messi ve Neymar'ı protesto etti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 17:05
Parc de Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG'yi 3-0'lık skorla kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından PSG, ligdeki puanını 65'e yükseltti. Bordeaux ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Bordeaux ise kendi sahasında Montpellier'i ağırlayacak.
PSG'Lİ FUTBOLCULAR ISLIKLANDI
Öte yandan PSGli taraftarlar, Bordeaux karşılaşmasında futbolcularını ıslıkladı. Ev sahibi ekibin seyircileri, maç öncesi futbolcuların adı anons edilirken, Mbappe dışındaki tüm futbolculara tepki gösterirdi. Mbappe ise alkışlanan tek isim oldu.
Karşılaşmanın başlamasının ardından ise Lionel Messi ve Neymar, topu ayaklarına aldıklarında protestoya maruz kalan isimler oldu.