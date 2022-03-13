Messi ve Neymar'a tepki! PSG 3-0 Bordeaux (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain evinde Bordeaux'u 3-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes kaydetti. Ayrıca Parisli taraftarlar karşılaşma boyunca Messi ve Neymar'ı protesto etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 17:05