Hellas Verona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Hellas Verona sahasında Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Hellas Verona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Hellas Verona - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Napoli karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Napoli maçı 13 Mart Pazar günü saat 14:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.