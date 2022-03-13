Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta maçında Greuther Fürth ile Leipzig kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Greuther Fürth topladığı 14 puanla 18. sırada bulunuyor. 41 puanı bulunan Leipzig ise 6. sırada yer alıyor.
GREUTHER FÜRTH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 26. haftasında oynanancak Greuther Fürth - Leipzig maçı, 13 Mart Pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GREUTHER FÜRTH - LEIPZIG MUHTEMEL 11'LER
Greuther Fürth: Linde, Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems, Seguin, Christiansen, Tillman, Nielsen, Leweling, Hrgota
Leipzig: Gulacsi, Simakan, Orban, Klostermann, Henrichs, Laimer, Haidara, Angelino, Olmo, Silva, Nkunku