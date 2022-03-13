Barcelona 4-0 Osasuna (MAÇ SONUCU-ÖZET) Galatasaray'ın rakibi Barcelona Osasuna'yı farklı geçti!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, Camp Nou'da Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta rotasyon yapmayan Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Ferran Torres, 21. dakikada ikinci kez Ferran Torres, 27. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 75. dakikada Riqui Puig attı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 01:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 01:04