Atalanta - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Atalanta sahasında Genoa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Atalanta - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Genoa karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Atalanta - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Genoa maçı 13 Mart Pazar günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.