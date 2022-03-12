İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Brentford ile Burnley karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Brentford - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRENTFORD-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
12 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak olan Brentford - Burnley maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
.MUHTEMEL 11'LER
Brentford: Raya; Jorgensen, Jansson, Pinnock; Canos, Eriksen, Onyeka, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney
Burnley: Pope; Roberts, Collins, Tarkowski, Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil; Cornet, Weghorst