Brentford - Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta? (Brentford - Burnley maçı canlı izle)

Brentford - Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta? (Brentford - Burnley maçı canlı izle)

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Brentford ile Burnley karşı karşıya gelecek. Peki nefes kesecek Brentford - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 11:12